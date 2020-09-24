美股暴殺拖累亞股表現，台股連7天收黑K，今（24日）終場重挫319.5點（或2.54%），收在最低點12264.38點，不僅殺破季線，累計6個交易日狂瀉700點，加上外資大逃殺賣超436.77億，融資打死不退，面對這種盤勢投資人該擔心？專家認為，8月下旬12144低點必定殺破，還有一半要跌，並警告大盤最後的歸宿是半年線11772點。

台股收低在12264.38點，失守季線12577點，也摜破12300點關卡，爆出2434.99億元大量。三大權值股淪為殺盤重心，包括台積電、聯發科、鴻海均下跌超過 2%，金融類股表現疲弱，元大金重挫逾3%最慘，台新金、富邦金、玉山金跌幅均逾2%。

由於美股近期走弱，外資持續調節，法人季底作帳行情恐變結帳，盤勢仍有向下修正壓力。

金玉峰投顧總經理周銘聰指出，大盤回測8月20日12144點已是板上釘釘必破無疑，現在只是半山腰而已，還有一半要跌。他說，台股跌破季線代表一季以來進場買股的人都虧損，停損賣壓就爭相出籠，9/16、9/24出現K棒「下落跳雙陰」為行情崩潰訊號之一，並警告大盤最後的歸宿應是半年線11772、年線11545點。

摩爾投顧投資長郭哲榮表示，大盤摜破季線，主因是美股的修正加上外資期貨空單大增所導致。美股在蘋果與特斯拉的股票分割前後創新高，但是之後開始一路下殺，連位階低的台股也開始在跌，而這些是有跡可循的。

他指出，本週一大跌時，逆價差擴大至138點，這是不尋常的現象，新台幣連續升破29元，外資進來不買股票，卻大力買進元大台灣50反1，然而，一個「美麗的錯誤」讓台指期空單增加超乎預期，因為外資正逢新加坡摩台指期貨的「大搬家」，而外資在新加坡的期指部份，大部份是空單，很多人看到外資的台指期部位在大幅做空，心生恐懼，造成台股近期跌得更重，大盤才會在過去6天跌了700點。

郭哲榮認為，台股現在籌碼相當鬆動，今天外資賣超436億元，是今年第二大的賣超金額。因此，接下來必須關注美股科技股的止穩表現，還有美國疫情及新冠疫苗與總統大選的發展。現在有太多不確定的因素，但若美國的新冠疫苗最近有好消息，且輝瑞的疫苗可能在10月底問世時，我認為股市會少一個不確定因素之後，投資者可能會回來買股票，指數可能出現轉折，全球股市撥雲見日，台股會再出發。

(中時新聞網)