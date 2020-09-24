台南花卉市場受疫情影響銳減3成以上，3至5月幾乎沒有生意。（周書聖攝）

台南花市生意因疫情關係大受影響，許多民眾因此不得不將婚期延後，公司行號的開幕喬遷活動也被迫延期，訂花客戶減少近3成，反而祭祀用花銷量增加。花卉業者今年生意難做，唯一白花市場持續熱絡。

中央流行疫情指揮中心3月宣布室內外集會限制後，許多新人擔心群聚感染，不敢辦婚宴，甚至索性不舉行宴客，大小慶典也都取消，台南市花卉批發市場業者的訂單大幅下降，幾乎沒有生意可以做，5月母親節買花的民眾也都減少。

台灣蘭花生物科技園區的業者說，有明顯感受今年白花的需求增加，不確定是否因為今年較多往生者的關係。台南花卉批發市場吳姓業者也說，今年的生意確實差很多，至少降低3成，但是喪禮用的白花、素花，都有持續銷貨。

依照衛生福利部統計處的資料顯示，台南市今年至8月的死亡人數總計10303人，相較去年同期只多1人，統計數字並無明顯增加。殯葬業者也說，今年並無因為疫情因素或其他意外災難導致業績增加，反而家屬都傾向從簡舉行。

儘管如此，在景氣蕭條的狀況下，唯一正常出貨的就屬祭祀素花，白花的需求量異軍突起，形成花市特殊現象。

(中時 )