大智路明年可望連接至南京路，完成最後一哩路。（台中市府都發局提供／陳淑芬台中傳真）

延宕5年的武德街拓寬案終露曙光！台中市都市發展局長黃文彬24日表示，經市府溝通4名地主已簽署同意先行拆除4棟建築物，並參與原建國市場周邊都更案，大智路貫穿大智北路，明年可望再延伸到武德街，一路直達南京路，讓大智路打通工程效益倍增，完成最後一哩路。

黃文彬說，武德街拓寬案仍有4名地主未達成共識，經市府展現誠意進行溝通，以不動產估計師以商業區價格基礎的估價進行補貼，地主同意於8個月內先行拆除4棟建築物，並參與市府主導的原建國市場及周邊地區公辦都更案。

黃文彬說，大智路打通工程使大智路得以延伸到大智北路，再經武德街拓寬開闢計畫道路後，可再貫穿武德街，直接連結至南京路，火車站前、後站間的交通動線將更臻完善，擴大大智路打通工程的效益，讓車流人流更順暢。

「武德街拓寬工程案所有權人簽署同意書」儀式23日舉行，由台中市府都市發展局長黃文彬、建設局副局長陳永欣見證，4名地主釋出善意簽署同意書。

都發局指出，下週將透過都市計畫程序，將同意書提送台中市都市計畫委員會審議，讓整個細部計畫能正式公佈實施，未來細部計畫變更案發布實施後，將正式啟動車站專用區開發案，帶動舊城區軸線翻轉。

(中時 )