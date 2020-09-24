大陸軍機頻頻擾台，甚至跨越台海中線，繞飛台灣防空識別區。前空軍軍官、軍事評論家邱世卿表示，一場戰爭的序幕，大家會先從手機接收到國家警報訊息，以及全島同步施放的空襲警報驚醒開始。

前國民黨立委蔡正元今天分享邱世卿臉書貼文，邱指出，由於海峽的寬度並不相等，台灣海峽最窄處是福建省平潭島與新竹商港之間，直線距離130公里；最寬處則是屏東縣的貓鼻頭到福建省東山島的澳角，直線距離410公里（250英里），平均為270公里，大約是從台北的中正紀念堂到台南的奇美博物館的直線距離。而海峽的距離也決定了戰爭發動的方式。

邱世卿點出，由於台灣海峽並不寬，對於現代的遠程火箭、巡弋飛彈，以及彈道飛彈來說，都在涵蓋的打擊範圍內，因此首波來襲的會是各類的火箭與飛彈，目標則會是各機場、防空飛彈陣地、雷達站及通信與指揮中心。

邱世卿接著表示，除了特殊目的，否則戰爭的目標，通常都是武裝部隊的有生力量或防禦體系，很少會以平民當目標。戰爭第一波指的是防空警報響起後的24到48小時。並列出5項長期安全避難場所的條件︰掩蔽以及遮蔽的能力、充足的食物以及乾淨的飲水、應急的藥物、可以控制的火源或熱源、有足夠的安全阻隔措施。

邱世卿也提醒，當飛彈來襲時，我們唯一能獲得的警示，就是雷達探測到朝台灣飛來的空中飛行物，而防空警報定義：是指自台灣本島沿海邊緣70浬（80哩）為警報發放線，澎湖地區沿海邊緣起65浬（75哩）為警報發放線，在空軍作戰指揮部空中管制中心（簡稱ACC）獲知敵機或不明機航跡，判明有進襲台灣本島及澎湖地區的可能，並進入我警報發放線以內時，即下達緊急警報命令。

70浬等於129.5公里，以2倍音速換算，我們從偵測到飛彈落地大約有3到4分鐘的預警時間。

依照我們目前的國家警報發送機制，以及各地區民防空襲警報施放設施的響應，這一場戰爭的序幕將會在一個漆黑的夜晚，大家會從手機接收到國家警報訊息，以及全島同步施放的空襲警報驚醒開始。接下來很長一段時間，政府或社會的救濟或救難措施是不存在的，都必須要依賴你自己。

如何避難呢？邱世卿指出，當接獲警報，最佳的策略是，找到一個沒有窗戶的房間，然後緊靠牆根與地板臥倒或蹲坐，用雙臂支撐上半身，胸部離開地面，避免強烈的震波撞擊胸腔導致內傷。如果您的每一個房間都有窗戶，那麼就要謹慎選擇臥倒或蹲坐的位置，可以站在窗戶利用手電筒照射，無法被燈光照到的那一面牆，就是安全區域。除非外面有呼喊救援的指示，否則請保持在這個位置，不要慌張，等待天亮。天亮之後就可以收拾必須且必要的物品，再尋找更安全的避難場所。

(中時新聞網)