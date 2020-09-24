曾經入圍金馬獎最佳新演員獎、畢業於義守大學電影與電視學系的曾敬驊，特地於新片上映前，隨同「刻在你心底的名字」導演柳廣輝，及演員陳昊森與法比歐等劇組團隊，回母校為新電影宣傳，大明星近距離與同學們互動，全場High爆！

分享會中，義大學生們熱情上台與偶像面對面互動，包括深情對唱電影主題曲，向偶像告白、伏地挺身對抗賽等，有位當年同窗更特地帶來親手繪製的電影宣傳畫作送給曾敬驊，表達對他的厚愛與肯定。

曾敬驊回到母校感謝當年影視系班級導師王諭弘的指導與照顧，他更難忘當年畢業製作團隊的陪伴和體諒，不管再怎麼勞累，回到母校時，看見同學與老師們總是熱情迎接，心情馬上為之一振，鼓勵學弟妹們「繼續喜歡電影、喜歡拍電影。」

導演柳廣輝表示，「刻在你心底的名字」劇情靈感源自親身的高中初戀故事，探討關於遺憾與勇敢主題，他除了坦然面對自己，也趁今年過年向家人坦承性向。

「刻」片劇中不只談愛情，也涵蓋友情、親情等情感因素；柳廣輝導演鼓勵義大「影視系」同學們，要珍惜在學時光，多看電影，尤其多看國片，更重要的是「一定要喜歡電影！」

(中時 )