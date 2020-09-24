于美人24日出席新書發表會，面對2020年不少藝人離世，她回憶去年自己腎結石開刀，血壓曾飆到160，也提到有個好友跟黃鴻升（小鬼）一樣主動脈剝離，慶幸人剛好在醫院所以獲救，她感慨說：「2020要教給人類的生命課題是什麼？實在太多告別式，來不及揮手。」她今年還獲金鐘獎之邀任已故藝人引言人，但目前仍在考慮中。

現在于美人比以前更注意身體狀況，在羅霈穎過世後，身邊友人似乎比她還要更關心她的健康，曾1天收過473則Line的關切訊息。另平時早起的于美人，有次不小心睡到下午1點半，女兒竟擔心起來，溜進房間探她鼻息，確定沒事才放心。

被問到感情狀況，于美人形容自己寄情於人間大愛、山水書畫，稱「露出來都比遮住的好看」，面對情關已經自由了，「不糾結就自由了，現在完全的自由，不糾結男女情愛，不到超脫但不糾結。」雖然不乏有找上門主動示好的對象，但她都把這些當成早安的問候，不過她也不排斥有緣還是能轉角遇到愛。

(中時 )