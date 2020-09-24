正修科大「震社HOT TIME─社團博覽會」24日熱鬧登場，總柴魔術社「手中的勝者」撲克驚奇連連，魔術師的表演，令人看得目不暇給，吸引不少同學駐足圍觀，讚嘆聲此起彼落。

正修科大「震社HOT TIME─社團博覽會」熱烈展開，琳瑯滿目的社團包括有魔術社、生存遊戲社、劍道社、國樂社及熱舞社等，一走進活動現場就感受到年輕人的青春與活力，氣氛非常熱絡。

值得一提的是充滿神奇魔力的「魔術社」，應用外語系二年級社長林楷雄說，魔術最吸引人的地方就是成就感和觀眾的微笑，表演者把他最喜歡的東西呈現出來，讓觀眾可以感受到喜悅。

林楷雄表演「手中的勝者」驚奇魔術，吸引新生駐足圍觀，正修校園的資訊管理系一年級新生莊思琦和同學好奇的到攤位前，看看魔術到底有什麼魅力。

林楷雄先讓莊思琦選一張撲克牌，再把牌交給莊思琦保管，林要莊檢查手上的撲克牌，當莊檢查時驚訝發現，所有牌竟全都變正面，卻有一張牌沒變，就是那張她選的牌，莊不解的說，太神奇啦！

另一位魔術師電機系四年級的林冠宏則表演「筋牌三明治」魔術，透過故事帶領同學進入魔術世界的神奇，同樣贏得圍觀同學的好評。

(中時 )