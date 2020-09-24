苗栗縣中小企業協會與苗栗縣長徐耀昌等人座談，表達意見提問交流，期以促進產業發展。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府設置招商馬上辦中心與招商服務站，主動電話關懷及訪視協助企業說明紓困、補貼等問題，深獲企業好評。日前苗栗縣中小企業協會辦理座談會，向縣府反映，希望中山高五揚高架道路能在頭份交流道增設引流道或往南延伸，避免影響北苗栗企業經營發展。

苗栗縣中小企業協會協助中小企業反映經營狀況及需要縣府幫忙解決的問題，透過座談會反映心聲，吸引70位業者參加，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、縣府工商處長黃智群、工策會等受邀列席，蒐集意見協助處理。

會中，有不少業者建請縣府向中央相關單位反映，有關中山高五揚高架道路延伸至頭份交流道計畫案，應規畫在頭份交流道增設引流道或往南延伸，疏通車流量，避免影響北苗栗企業經營發展等意見，會後以書面資料提交縣府各相關單位協助解決。

徐耀昌表示，縣府成立招商馬上辦中心穩固基礎，再推全栗招商服務站，專人專線服務，迄今招商金額突破9091億元，吸引超過300多家廠商進駐苗栗，創造上萬個工作機會，將持續朝招商破兆目標邁進，今年縣府更結合工商志工，開設工商咖啡館，強化服務業的協助輔導，因應疫情，工商志工隊也主動電話關懷及訪視協助企業說明紓困、補貼等問題，深獲企業好評，將提供企業生產、人才、銷售、研發等方面的問題上協助，歡迎民眾善加利用。

(中時 )