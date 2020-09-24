由於英國已於2020年1月31日晚上11時（GMT）正式退出歐盟，隨後進入脫歐過渡期，至2020年12月31日結束。美國財經媒體報導，摩根大通 (JPMorgan Chase&Co.又稱小摩)，將把大約2000億歐元的資產，即2000億美元，從英國轉移至德國法蘭克福，將使得這家銀行成為德國第6大銀行，甚至傳出部分銀行將放棄原本在英國的業務。。

報導指出，消息人士透露，摩根大通計畫在今年年底之前，完成將資產轉移到法蘭克福子公司的工作。摩根大通在法蘭克福的發言人則不予置評。但摩根大通曾多次表示，不僅僅是因英國脫歐的緣故，其德國子公司將在投資銀行、企業銀行和財富管理領域尋求新的市場。

根據數據顯示，摩根大通預備轉移的資產，略低於總資產負債表的10%，此一金額也相當於全部外國銀行在德國分支機構所持有資產的一半。

此外，由於距離英國脫歐的過渡期結束，已剩不到4個月的時間，因此這些原本歐洲總部設於英國的銀行，已將歐洲重心轉往法蘭克福等地，甚至傳出部分銀行將放棄原本在英國的業務。摩根大通便已將在巴黎、阿姆斯特丹和哥本哈根等歐洲樞紐的分支機構，重新分配給由法蘭克福子公司J.P. Morgan AG監管，並計畫到今年年底，將其核心股權增至兩倍以上，可望增至167億歐元。

(中時新聞網)