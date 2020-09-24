即使業者以減少產量，但整間溫室環控設備需全天啟動，營運成本反而增加許多。（周書聖攝）

台灣蘭花外銷量減少2成以上，航、海運費齊漲，業者降低產能盼能降低損失。（周書聖攝）

民眾僅於婚喪喜慶場合才使用花卉，若能有效拓展銷售通路，改變用花習慣，將能平衡外銷市場。（周書聖攝）

今年受到新冠肺炎疫情影響，長期仰賴出口的台灣蘭花大受衝擊，出口量與去年相比減少2成以上，業者紛紛減產以降低損失，成株花苗只能將忍痛其銷毀處理。台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，希望未來能拓展全台市場通路，提升內銷量。

台灣蘭花總出口量占近8成，往年銷售額以3到6％穩定成長，去年高達1.99億美元，內銷則占2成。但今年航、海運費漲價，許多歐美國家封城，蘭花銷不出去，去年就已種植的蘭花只能賤價賣出，或是銷毀處理。

雖然行政院農委會已祭出補助措施，但中小型業者表示無感，多數花農只能打平成本苦撐。陳姓業者說，中央補助方案應更精確，部分貿易商右手低價購入花苗，左手銷毀領取政府補助、或轉手給國外培育公司領運費補助，第一線培育幼苗的花農等於被撥兩層皮，到頭來苦的還是上游花農。

台南市政府農業局表示，補助措施不分公司規模大小，花農遭貿易商剝削應屬個案，雖無法全面執行仍已盡力，蘭花生物科技園區內也有新創公司不受疫情影響，業績直攀。

整體蘭花出口市場從三月開始幾乎呈現停擺狀態，五月的母親節旺季還能少量出貨。曾俊弼說，花卉是影響最快，恢復最慢的產業，觀光旅遊業可以被「報復性消費」，但花卉非民生必須品，台灣的用花習慣僅於婚喪喜慶，長期以來都是飽和狀態。

相較於出口歐美國家的業者，專銷亞洲市場的業者影響雖小，但是因為降低產量，整間溫室的環控設備仍必須全天候開啟，營運成本反而增加許多。

業者擔心國外疫情喪未明朗，何時能夠正常出貨還不知道。氣候也將入冬，屆時必須提高廠房溫度減緩蘭花生長，電費、人力成本勢必增加，業者盼政府能再擬定相關措施，協助中小型花農度過難關。

(中時 )