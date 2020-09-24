新光集團創辦者之一的洪萬傳，他的長子洪文樑過世後，共被課徵13億餘元遺產稅，事後突然冒出1筆2億餘元的房產債務。洪文樑之子洪士鈞認為溢繳1億餘元稅款，提告請求退稅，但遭台北高等行政法院駁回，案經上訴，最高行政法院認為事實仍未查明，今廢棄原判決，發回重審。

洪文樑1998年過世後留下近34億元遺產，共繳了13億餘元遺產稅，未料2004年有名胡姓女子出面，控告洪文樑生前積欠2億1796萬元房地產買賣價金，並與洪士鈞纏訟數年，2010年勝訴確定。經換算後，洪家等於溢繳了1億898萬元遺產稅。

洪士鈞事後申請退稅，但國稅局認定逾期不受理，他只好提起行政訴訟。北高行認為，洪文梁買房並借名登記在友人名下，死後友人就把房產賣掉，把款項還給洪家人，當時就應該發現有買賣價金未結清，且溢繳並非政府機關疏失造成，須受請求權時效5年規定，因時效已消滅，故判洪士鈞敗訴。

最高行則認為，退稅請求權行使期間自「繳納之日」起算，洪士鈞雖於1999年4月9日辦理遺產稅申報，但他主張2012年2月9日才繳清，請求權時效是否從繳清日起算，有查明必要，原判決卻直接以申報日起算，有未盡調查義務及適用法規不當的違誤。

此外，未結清的2億餘元房產買賣價金，2010年經法院判決確定後，原先遺產稅額的認定就有「事實認定錯誤」的情形，必須查明是否合於《稅捐稽徵法》規定，但原判決認為不必增列該筆債務扣除額，卻未說明法律依據，有理由不備的違誤。

至於洪文樑友人將房產出售，是在申報遺產稅之後的事，原判決卻以此為理由，認為洪家人早就知道積欠買賣價金，也違反論理法則，合議庭因此認定原判決有諸多事實未查明，並影響判決解果，故廢棄原判決，發回北高行重審。

(中時 )