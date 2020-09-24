于美人《花心漢字字獨遊戲本》發布記者會

名主持人于美人今(24日)舉辦新書《花心漢字字獨遊戲本》發布記者會，回顧2020年不少名人接連逝世，于表示「我們不決定生命長度，我們一定要讓生命更豐厚。」

于美人推出第20本新書，上市一周已宣布再版。(照片/陳威成 拍攝)

于美人近日推出第20本新書《花心漢字字獨遊戲本》，上市一周便宣布再版，這次回歸中文字教學領域、扛起漢字重責大任，以中文部首衍伸出的「圖像學習」方法，于回憶起和兒子小時候一起搭捷運，MAX說要搭到「屁腸站」，她才突領悟，原來兒子的意思是說要到「昆陽」，因而動念想要做圖像聯想的寫字遊戲。

于美人表示，我們不能決定生命長短，但我們一定要讓生命更豐厚。(照片/陳威成 拍攝)

回顧2020年不少名人接連驟逝，于美人坦言，今年確實令人不安，經歷了很多突然，而許多告別來不及揮手，這年不僅在不安中度過，不安中找到生命課題，于更談到，我們要學習日常跟無常的更迭，都是生命的課題，每個困難背後都有領悟，不要被困難所困住，而忽略去追求領悟帶給我們的意義。

「名人被採訪都期待一句話，去回答很複雜的問題」于美人表示，生死是大事，歷代以來哲學家、文學家等都要去探討的事，每個人對生命體會不一樣，我們不能決定生命長短，但我們一定要讓生命更豐厚，厚實、淺薄是我們可決定，于舉例，像我們不能決定天氣，但可決定心情好壞，不受天氣影響，讓決定權拿回自己手上。

(中時新聞網)