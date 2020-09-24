聯新國際醫療結盟新南向協會，強化跨境醫療合作。(聯新國際醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎疫情持續影響全球航運交通，聯新國際醫療集團旗下的上海禾新醫院，與台灣新南向暨西向特色醫療產業聯盟協會簽訂合作協議，共同推動遠距視訊諮詢、赴台就醫及緊急轉送回國等服務，聯新國際醫院亦將協助轉介或跨境轉送，幫助台商、大陸與外籍人士獲得完善的醫療照護。

三方合作範圍涵括醫美、健檢、不孕症、抗衰老、皮膚科、植髮、整形外科、耳鼻喉科、美容及生醫科技等領域，共同發揮強大醫療服務能量，聯手擴展佈局中國大陸及東南亞。

理事長張朝凱表示，台灣的公衛與醫療實力在防疫表現備受國際矚目，可望成為全球醫療轉送的重要據點，再加上疫情衝撃，突顯遠距視訊諮詢的需求大幅增加，這些都是台灣擴展國際醫療服務、延伸跨境醫療觸角的最佳利基點。

聯新國際醫院助理副院長吳政哲說，遠距視訊諮詢能有效幫助境外人士在疫情期間的治療不中斷，上海禾新醫院可做為台灣優質醫療服務佈局大陸及海外的前哨站，聯新國際醫院堅強專業團隊，將協助搭起深度合作的橋樑，提供遠距會診、就醫轉診及醫療轉送回台等跨境醫療服務，幫助有需要的病人。

(中時 )