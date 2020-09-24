桃園市青農葉芷妘種植丹參，自立品牌「草本誠食」今年勇奪百大青農及2020農業百大精品，因此也獲市長鄭文燦表揚為優秀青農，網路上皆是她得獎照片，沒想到卻遭不肖廠商冒用販售劣質丹參粉，讓她直呼冤枉自己是為了健康才賣本土安全藥材，也呼籲消費者千萬別上當受騙。

41歲的葉芷妘原從事科技業，年收入百萬元，但因工時長，身體變差，毅然轉換跑道在中壢種植健康作物丹蔘。她說，自己創立的品牌販售丹參茶包還有丹參滴雞精，近期卻接到消費者電話，指控買了丹參粉卻沒有到貨，驚覺自己的照片遭冒用製成一頁式的臉書廣告，有不少消費者信以為真購買遭詐騙。

她說，近一個月來每天接到5、6通消費者投訴電話，有人是沒有收到貨，有人則是收到包裝全是簡體字的商品，花了很多時間解釋也指導如何辨認商品的真偽。葉芷妘強調，自己沒有賣丹參粉，如果消費者想買也很願意幫客人磨粉，最重要是別上當輕易相信來路不明的廣告。

詐騙網頁有六大特徵，包括網頁上沒有公司地址以及客服電話，或是客服電話無人接聽、只留下電子信箱；售價明顯低於市場行情；常以限時或倒數方式吸引民眾；免運費、號稱有7天鑑賞期及可拆箱驗貨；只能使用貨到付款或信用卡付款；以及網頁大多夾雜簡體字、中國用語等，民眾在網路上購買任何產品，務必睜大眼睛看清楚，才不會傷了荷包又傷「身」。

(中時 )