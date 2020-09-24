1名來自美國加利福尼亞的30歲男子史提文(Stevens Millancastro)，因愛慕自己辦公室裡的女同事，在向她示愛後遭到拒絕，便由愛轉恨對這名女同事進行報復，史提文先是在工作處不斷緊盯視著女同事，因女同事感到害怕，向老闆要求開除史提文卻無果，後則向人事部門反應投訴。事後史提文就多次潛入公司，把自己「新鮮乳白液」加入女同事水壺內，還把部份乳白液現擠在紙巾上，將它塗抹在女同事的電腦鍵盤上，直到安裝監視器後，整起變態案件才曝光，全案判決史提文2年6個月的有期徒刑。

這名30歲的美國男子史提文，因愛慕自己辦公室裡的1位女同事，立即向她進行熱烈追求，但女同事因對史提文不感興趣，便果斷的拒絕他的交往提議，遭到拒絕的史提文由愛轉恨，從此在辦公室裡有一大半的時間，雙眼都緊盯著女同事不放，女同事因心生害怕，立即向主管提出能否開除史提文的提議，卻遭到直接回絕，女同事進而向人事部門提出投訴。

疑似人事部門後續對史提文的警告，讓史提文更加的惱羞成怒，史提文竟然趁著公司沒人時，偷溜進女同事的辦公座位上，當場對著自己的下體製作出乳白液，隨後將乳白液以紙巾接收，將它塗抹在女同事的電腦鍵盤上，甚至還將部分的乳白液放入女同事的水壺裡加味標記。

直到女同事查覺有異後，請求公司主管能在辦公室內加裝監視器，整起加味標記行徑才大為曝光，女同事的律師表示，史提文的變態行徑已經造成我的當事人非常不舒服，也對史提文的舉止感到非常討厭，也認為史提文為了滿足自己的性渴望，這樣的行為是不可行的。

法院審理時，史提文則表示，自己只是表達不滿，因為女同事曾向人事部門投訴過，導致自己差一點丟失了工作。法官認為，史提文的行為已構成猥褻他人罪名，判決史提文有期徒刑2年6個月。

(中時新聞網)