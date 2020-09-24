慈濟基金會中區榮董團隊紀邦杰醫師及黃啟哲師兄，感念在第一線執勤的員警，在家家戶戶團聚時，仍堅守岡位維護治安平穩及交通安全外，日前利用交通警察大隊開會時間致贈靜思語木匾16幅給台中市警察局交通警察大隊，祝福平安順利，以感恩的心度過疫情。

台中市交通警察大隊指出，慈濟師兄姐協助防疫查察及宣導等各項措施，雖不是醫護人員，但也堪稱「防疫守門人」，一群師兄姐帶著16幅證嚴法師靜思語木匾、靜思語好話百句等物品，贈予交通警察大隊長及所有與會的組、室、中心主管及外勤中隊員警等，大家充滿感恩的心。

交通警察大隊長林沐弘表示，慈濟基金會中區榮董團隊，為提倡品德教育及推廣靜思語智慧，特別訂製精緻的靜思語木匾，讓忙碌員警注入一股力量，提升同仁品格教育外，讓同仁於交通服務工作上能以熱誠的心來為社會奉獻。 慈濟師兄姐的問候「感恩的心、感謝有您」！溫暖每1位員警的心。

(中時 )