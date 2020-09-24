近來共機不斷擾台，兩岸關係更顯緊繃之際，陸委會換新了新聞室發言人講台背板，從原先印有「和平善意 以民為先」背板，換成寫著蔡總統八字箴言「和平、對等、民主、對話」的新背板，此外，原背板上原印有幾何型的中國大陸圖示也被刪除，這次僅剩下台灣。

今日在陸委會例行記者會上，被問道為何換上「綠油油」的新背板，陸委會副主委邱垂正先是笑回「你的提問充滿想像空間」，他表示，「尊重同事的設計」。

他說，背板上的字樣闡述現階段政府的政策，以「和平、對等、民主、對話」的兩岸關係戰略指導原則為主軸設計，希望能夠展現政府持續維持台海現狀的決心，努力將兩岸關係導向互信、互惠、繁榮以及和平的道路。

邱垂正指出，這是背板樣式採取不同標語的排列，凸顯重點為「對等、對話」，「當然相關的費用都是非常樽節預算的使用」。

蔡政府上台後，陸委會新聞中心的看版共改過兩次。2018年7月，「行政院大陸委員會」正式更名為「大陸委員會」，當時的背板從原先寫道「和平兩岸 壯大台灣」的深藍色背板，換成印有「和平善意 以民為先」綠色基調，盡展組織變革後的新氣象，也頗有呼應改朝換代之意。

今日記者會上，在場媒體發現陸委會又再度更換背板，字樣變成蔡總統的八字箴言「和平、對等、民主、對話」，背板底色同樣維持綠色，至於原以幾何型呈現的中國大陸地圖則被刪除，僅剩下台灣圖樣。

(旺報 )