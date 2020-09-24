白羅斯8月大選後的政治動亂持續，反對萬年總統盧卡申科的示威抗議遍地開花。盧卡申科也許怕遭鬧場或引發騷亂，23日在首都明斯克舉行的秘密儀式中宣誓就職，展開第6個5年任期。但他此舉惹毛歐盟，27國今天發表措辭強硬的聯合聲明，痛批盧卡申科閃電就職，違背白羅斯人民的意願。

盧卡申科的舉動，可望加速歐盟杯葛盧卡申科的計畫。歐洲議會先前已表決通過，自11月起不承認盧卡申科政權。盧氏的上一屆任期，原本是到11月為止。

歐盟27國在聲明中指出，「這所謂的『就職』…以及盧卡申科自稱的新任期，均缺乏任何民主合法性。這場『就職』典禮，直接違背了大部分白羅斯人民的意志，自從選舉後，他們透過多個前所未見的和平抗議表達心聲。但就職只會進一步加深白羅斯的政治危機。」

身為白羅斯的大金主，歐盟表示他們正在「審視與該國的關係」，意味歐盟可能尋求斬斷對盧卡申科政府的金援，把資金轉移給救援團體和醫院。歐盟在大選前，原本承諾將對該國的多項計畫，支出1.35億歐元，另外也保證提供5千3百萬歐元，協助該國對抗新冠疫情。

反對派領袖提克韓諾芙絲卡亞（Svetlana Tikhanovskaya），21日在布魯塞爾與歐盟各外長，討論如何繞過白羅斯政府，把資金用來支持醫護人員和醫療院所。「我要求歐盟不要金援盧卡申科政權，盧氏拿到的錢，不會用來支持白羅斯人民，而是用來鎮壓。」

(中時 )