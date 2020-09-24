苗栗縣政府積極推動性別平等計畫，日前在縣務會議提案縣長盃3對3籃球鬥牛賽獎金制度，做為研究討論，重新省思獎勵措施，並鼓勵更多女學生報名參賽。

苗栗縣政府舉辦縣長盃3對3籃球鬥牛賽，吸引許多學子報名參賽，切磋球技，但因男女組獎金有別，引發民怨，質疑違反性別平等並向監察院陳情。

縣府社會處表示，為鼓勵兒童及少年參與戶外休閒活動，規畫「縣長盃兒少權益宣導三對三籃球鬥牛賽」，今年計有182隊報名參加，其中，國中男子組78隊、國中女子組14隊、高專男子組81隊、高專女子組有9隊報名。

有鑑於男女隊伍數懸殊，晉級決賽難度不同，因此各組比賽獎勵金也有所不同，國中男組與高專男組分別是第1名禮券1萬元、第2名7000元、第3名5000元、第4名3000元，第5名2000元，第6名1000元，國中女組與高專女組第1名禮券7000元、第2名3000元、第3名1000元。

縣府接獲監察院函文，比賽規定雖未違反性別平等法規，但仍研議調整獎勵方式，並在縣務會議中提出討論，作為性別平等計畫參考。縣府初步擬定縣長盃3對3籃球賽獎金，將改成不分組別前3名獎勵金一致為第1名1萬元、第2名7000元及第3名5000元。男子組報名若達60隊，另頒發4至6名獎金，女子組報名達30隊以上，也增設4至6名獎金，此外，縣府也將加強宣導邀請女子選手參賽，鼓勵青年學子學習之餘，也多運動。

(中時 )