大陸解放軍則派出軍機連日擾台，讓不少民眾憂心台海可能爆發軍事衝突。對於共軍是否真能打下台灣，過往也引起不少專家學者討論。資深媒體人黃暐瀚今專訪國防安全研究院所長蘇紫雲博士，探討兩岸衝突可能性，蘇紫雲表示，若台海開戰「台灣海峽」是關鍵，台灣其實未必會輸。

蘇紫雲今在廣播節目《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪，他表示，大陸頻派戰機，反而讓台灣問題「國際化」，這對大陸在國際上的支持度毫無幫助，而現實上，因台灣海峽阻隔，解放軍又沒有能力真的犯台，所以這將是一個矛盾且自我抵銷的過程，若中國大陸真打台灣，絕對不利。

對於有人質疑，大陸真的沒有能力犯台嗎？蘇紫雲說，台灣海峽是關鍵，共軍無法簡從輕易渡海，要運送裝甲戰車、大量步兵登陸，但具耐波能力的艦艇仍嚴重不足，是大問題。他認為，若單以兩岸軍備數量來看，台灣的軍備、數量，肯定輸給大陸，但真打起來，卻未必會輸。

他強調，兩岸雖然隔著台灣海峽，但台灣如何在有限的資源下，去投入最需要的方向才是最重要的。蘇紫雲也舉了一個棒球電影「魔球」當例子，稱「砸最多錢的球隊，未必就是最能贏球的」。

(中時新聞網)