王又正主持《新聞深喉嚨》風格犀利，深受觀眾喜愛。(本報系資料照)

我是又正。 是的，我要離開了。 離開這個主持了一年多的節目，但我不會離開你們的手機、電腦和我們直到現在，都共同堅持並堅守的信念。 從10月開始，我會成立自己的YouTube頻道和臉書粉絲專頁，結合中時新聞網的資源，前進新媒體，把我對政情... 由新聞深喉嚨發佈於 2020年9月24日 星期四

中天型男主播王又正，主持政論節目《新聞深喉嚨》風格犀利，深受觀眾喜愛。稍早他卻突然在官方節目臉書拋出震撼彈，「我是又正。是的，我要離開了。離開這個主持了一年多的節目，但我不會離開你們的手機、電腦和我們直到現在，都共同堅持並堅守的信念。」宣布將結合《中時新聞網》資源，朝新媒體發展。

中天新聞台隨後也發出聲明，證實王又正轉戰新媒體消息，對於有媒體詢問這項異動是否為了換照順利，中天新聞表示：「外界過多聯想，中天沒有進一步評論。」另，中天新聞為服務廣大觀眾，提供多元論述平台，發揮媒體第四權的社會責任，於10月5日起，週一至週五晚間八點同一時段，接檔推出《頭條開講》談話節目，由主播周玉琴及政治中心主任林嘉源共同主持，敬請支持中天的觀眾朋友準時鎖定！

中天聲明： ... 由新聞深喉嚨發佈於 2020年9月24日 星期四

王又正稍早宣布離開主持１年多的《新聞深喉嚨》，轉戰新媒體，他說：「從10月開始，我會成立自己的YouTube頻道和臉書粉絲專頁，結合中時新聞網的資源，前進新媒體，把我對政情的剖析、時事的看法、八卦的挖掘、內幕的追擊，甚至我的興趣、流行的話題，透過網路和更多不同世代的朋友分享。」認為「深喉嚨沒有卡痰」，只是換個形式管道，繼續挖掘更多內幕。

王又正也坦言離開原因，是想接受新挑戰，而這也是他維持工作熱情的方式，但在轉換跑道的過程中，他也一度猶豫卡關，「當然，從提出想法、與長官溝通、到和中時新聞網對接，過程中我也曾猶豫、卡關，而能支持我勇敢往前的，除了公司力挺，最重要的，就是你們的不離不棄、始終如一。」

「現在，我要再度出征了！你們會陪著我吧？」王又正最後也不忘感謝觀眾對他的支持，希望大家繼續期待他的「正常發揮」。而該PO文發出不到1小時，吸引近千則粉絲震驚留言，「網路見，不見不散」、「又正加油，我們一路相挺」、「又正加油，新頻道訂起來」、「又正加油加油，中天電視台加油加油」。

《頭條開講》節目資訊：

開播：10月5日 中天新聞台 52頻道

時段：週一至週五 20:00-22:00

主持人：主播 周玉琴、政治中心主任 林嘉源

理念：愛台灣，就是讓台灣人民過得更好！

(中時新聞網)