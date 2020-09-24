高雄市長陳其邁（左二）頒獎給「高雄創世代」Demo ＆ Pitch投資媒合會優勝者。（林瑞益攝）

高雄市政府為吸引民間資源，共同打造創業投資媒合平台，24日舉辦「高雄創世代」Demo ＆ Pitch投資媒合會，市長陳其邁呼籲大家，趕快到高雄投資。

此次活動報名狀況十分踴躍，僅公告3周，就吸引了新創團隊超過100家，在經過第1階段評選的激烈競爭後，挑出極具潛力之新創團隊參與24日決選。

活動現場依產業領域分為智慧科技、數位應用及體驗創新等3組同步進行，經過25家創投評審針對「技術能量」、「商業模式」、「團隊發展潛能」3大面向深度評論講析後，最終評選出數位應用組冠軍及高雄新創獎：維亞娛樂(股)公司，亞軍：構思網路科技(股)公司。

陳其邁表示，新創業者不只需要資金、技術，更需要展現競爭力的市場舞台，所以今早特地專程參加行政院會，向中央爭取高雄要推動5G、AIOT等數位轉型重大建設的支持，且市府也將再挹注青創基金1億元，並強化基金運用效能，協助在地青年創業，讓高雄成為扶植新創的智慧城市。

陳其邁說，未來，產業、青年、國際、在地這些要素的連結，將是高雄重點發展方向，因此，市府將廣發英雄帖，歡迎各界趁早至高雄落地生根，現在投資高雄正是最好時機。

(中時 )