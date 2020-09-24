P. League+職籃（簡稱P+聯盟）今天執行長陳建州和球團代表拜會體育署新任署長張少熙，提出一些聯盟目前的需求和建議，也邀請新署長出席10月聯盟記者會、熱身賽及12月開幕戰。

P+聯盟下個月起就要迎接開賽記者會、熱身賽、開幕戰等大事，為了聯盟行政處理上有更多方向及協助，執行長陳建州率四球團代表拜會今年9月上任的體育署新署長張少熙，由於張少熙還有其他會議，今天下午體育署例行記者會競技運動組組長洪志昌代為回覆，表示職籃新聯盟表示未來會配合國家隊選、訓、賽等需求，在國家體育政策支持下全力和籃協合作推動籃球產業。

洪志昌補充，體育署會努力提供P+聯盟行政上協助，就是看對方提出什麼樣的需求，P+聯盟這邊提出四大需求，第一點是由於新冠肺炎疫情邊境管制比較嚴格，而P+聯盟希望在外籍選手入境時在入境和隔離檢疫上可以協助他們更順暢，第二點是希望可以免徵娛樂稅，第三點是可以作為運彩投注標的，第四點則是場館優化。

洪志昌解釋，國內籃球外籍選手工作證申請方面，會由勞動部知會相關單位、需要推薦函，以往都是單項協會協助處理，P+目前得透過籃協遞交推薦函，體育署會從旁協助，至於免徵娛樂稅，要提供競賽規呈報體育署核備，再報給各縣市機關申請減免，運彩標的則要由發行單位台灣運彩公司評估，相信P+聯盟加入投注標的後，對國內籃球發展也有好處。

(中時 )