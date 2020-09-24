雙鋼印的實名制口罩今(24)日上路，民眾卻發現口罩鋼印位置不同，擔心真偽難辨，事實上鋼印的位置並無硬性規定，對此，食藥署過去也曾在記者會上透露辨識鋼印真偽的三個重點。
自17日起，國產的平面式醫用口罩均要有鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，但今日開始販售雙鋼印口罩之後，卻有民眾抱怨，有的鋼印在左下角、有的在右下角，實在很難分辨真偽。
食藥署提到，國產平面式醫用口罩(含一般醫用口罩及外科手術口罩)距離邊緣1.5公分內，逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，且標示的字體不得小於0.4公分，方便民眾閱讀。
另外，購買非實名制的國產口罩，也有辨識要訣，第一，確認最小販售包裝上有品名、製造廠名稱及地址、醫療器材許可證字號等資訊；第二，國產許可證字號樣式為:衛部(署)醫器製字第000000號、衛部(署)醫器製壹字第000000號。
衛福部食藥署日前公告，國產平面式醫用口罩，必須標示「MD」、「Made In Taiwan」字樣，此雙鋼印規定9月24日正式上路，供實名制口罩領用；沒有雙標的舊口罩，將全面回收。
(中時新聞網)
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