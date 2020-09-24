群益證（6005）前八月EPS 0.84元，賺贏去年同期，繳出亮眼成績單，董事長王濬智表示，今年金融市場持續受到各種衝擊，使波動加劇，尤其受新冠肺炎影響，第一季表現較不理想，惟群益仍秉持穩健經營理念，第二季起經紀、債券業務急起直追，截至8月獲利合計已達10.48億，有望成為近10年來獲利最佳的一年。

除著眼業績外，群益近年來亦致力於落實願景與社會關懷，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務。自去年開始，推動數位暖心服務，包含群益一戶通、群益智選贏家、群益[email protected]、群益行動贏家等，迄今已略有成效。

其中「群益一戶通」開戶數已逾6.5萬戶，較去年成長近一倍；「群益智選贏家」APP則有近四萬次下載數；「群益[email protected]」好友數更突破17萬人；「群益行動贏家」APP已超過1.5 萬戶下載次數。這些數位服務工具，可望使群益更貼近客戶需求，讓客戶下單更加便利。

此外，群益亦投身社會關懷，即便今年受新冠疫情干擾，捐血及偏鄉閱讀活動仍未停擺。群益自去年起就陸續獲得金彝獎「傑出社會責任獎」、2020財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」及「最佳公益推動獎」，近期也被納入「臺灣永續指數」成分股。

(工商 )