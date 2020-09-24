受美股大跌衝擊，台股24日也嚇傻，開盤跳空大跌、摜破季線支撐，終場暴跌319點，跌幅達2.54％。證期局主祕高晶萍24日指出，台股主要受三因素影響，一是市場擔心美國商業活動降溫、二美國國會財政刺激方案卡關、三疫情延燒升溫疑慮，但其實2020年底台灣資本市場藍圖將出爐，力求讓「台股好棒棒」，台股有吸引力就會有資金動能。

高晶萍指出，美股大跌，亞股也普遍重挫，連帶影響到台股。證期局統計9月24日，韓股跌2.59％、台股跌2.54％、香港跌1.82％、上海跌1.72％、新加坡跌1.22％、日本跌1.11％。

高晶萍指出，為因應資本市場發展及環境、社會及治理（ESG）、數位科技及高齡社會等3大趨勢，打造具前瞻性與國際競爭力之資本市場，金管會已規劃未來3年為期的「臺灣資本市場藍圖」，且先期完成五大策略及25重點項目之藍圖架構，就是要讓「台股好棒棒」，讓台股具吸引力，讓資金願意來。

證期局指出，短期波動難免，但台股基本面仍佳。證期局統計，目前台股集中市場截至2020年7月底本益比約21.42倍，現金殖利率達3.26％（加計股票股利為3.45％），另國內上市櫃公司2020年7月份單月營收29,548億元，較上月增加4.64％，台股基本面尚稱穩健。

另主計總處於2020年8月14日發布修正2020年全年經濟成長率預測為1.56％，又國發會公布2020年7月景氣對策信號續呈黃藍燈，反映疫情衝擊影響已漸縮減，惟仍須密切關注後續發展。

(工商 )