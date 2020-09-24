中央銀行公布7月M1B及M2年增率，雙雙上揚至10.96％及6.69％，分別來到近10年及逾5年新高，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至2.53兆元、連續10個月創歷史新高紀錄，代表散戶信心仍強，進場力挺台股。

央行官員說明，由於股市交易活，活期性存款增加較多，及放款與投資成長增加，台股現金股利發放達最高峰，反應在活期性存款大增，及外匯存款增加明顯，均貢獻M1B及M2年增率同步上揚。

統計8月外匯存款來到6.61兆元、續創歷史新高，月增金額568億元，年增率達二位數的15.27％、為逾四年半最大年增幅。累計今年1至8月M1B及M2平均年增率分別為8.53％及4.97％，準備貨幣的平均年增率為7.70％，均高於去年同期。

M1B及M2日平均各有20.6兆元及48.28兆元，維持長期以來的高水位，代表國內資金動能相當充裕，有利提供台股後勢資金動能。但8月外國人新台幣存款餘額減少143億元至2,211億元，主要是匯出現金股利的效應。

統計台股集中市場8月自然人戶交易占比仍達62.5％、與7月時相當，今年來每個月均位在六成之上，例如5月為63.4％、6月為61.7％，去年則是僅7月及12月超過六成。

央行統計並顯示，集中市場月平均股價指數續衝高至12,743點、再創歷史新高，日平均成交值月增37億元至2,185億元、創2007年8月以來的逾13年來新高。央行官員認為，證券劃撥存款餘額旬平均餘額來看，月增620億元至2.52兆元，也是史上最高。

證券劃撥存款餘額攀新高，也貢獻活期性存款餘額再上衝至18.61兆元、續創新高，年增率達二位數的11.49％。定期性存款餘額再下滑，月減630億元至14.25兆元。

9月以來至23日止，台股現金股利發放金額仍有1,968億元，雖然低於7、8月的機率高，但預料證券劃撥存款餘額及活期性存款，9月仍有機會續創新高。

(工商 )