東協文化交流計畫，以「生態經營鏈結」、「推廣計畫」、「品牌意象推動」為主題。

東協文化交流計畫成果發表，邀民眾「偽出國」體驗濃濃異國風情。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府經發局推動東協文化交流計畫，以「生態經營鏈結」、「推廣計畫」、「品牌意象推動」為主題，輔導店家開發新產品，並規劃小旅行系列活動，拓展東南亞市場，24日舉行成果發表會；經發局邀請新住民穿著東南亞傳統服飾進行舞蹈表演，讓民眾有「偽出國」感受體驗異國風情。

經發局指出，台中市移工超過10萬人，為全台移工人數第二多的城市，僅次於桃園市。每逢周末假日，台中火車站與東協廣場周邊可見大量的移工朋友，商機龐大；市府特成立東協生態系策略聯盟，積極開發東南亞口味的產品，並創新包裝設計，讓移工品嘗家鄉味，開創另類經濟。

經發局舉例，如久味大姊麻糬開發「辣手摧花」的辣味麻糬；台中老店丸文魚鬆則開發「魚寶醬」，讓傳統乾式的魚鬆，轉變為拌醬類的商品；中區甜品名店「幸發亭」更以「椰奶」為基底，加上新鮮水果、蜜豆類的食材，開發特色甜品「椰蜜叢林」，皆深受移工歡迎。

經發局特規畫一系列的美食文化交流、異國市集活動，以泰國、越南、印尼等主題，帶領民眾深入中區旅遊，體驗東南亞文化，24日舉行成果發表會中，首映「Hi！東協，很開心遇見你」成果影片；讓民眾有「偽出國」感受，體驗濃濃的異國風情。

(中時 )