帛琉共和國總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）在聯合國大會表示，台灣是全世界少數能與帛琉等無疫情國家進行免檢疫旅行的地方。目前帛琉正與台灣合作，將推動建立全球第一個安全旅行經濟圈。外交部發言人歐江安表示，外交部珍視台帛邦誼及兩國友好合作，將在兼顧我國防疫規定的前提下，積極評估放寬台帛間旅行規定的可行性。

雷蒙傑索在9月22日以預錄影片方式在聯合國大會總辯論發表演說，大力支持台灣參與聯合國體系。他另提及，新冠肺炎疫情在全球蔓延，但仍希望維持台帛交流與經濟發展。相關討論包括：安排兩國直航定期航班、雙方逐步放寬特定必要旅行人士（學生、轉診病患及商務人士）的入出境檢疫規定，並視實施情形，進一步建立兩國共同安全旅行圈的可能性。

歐江安說，帛琉政府的倡議凸顯台帛兩國邦誼穩固及緊密往來，也展現帛琉政府對台灣防疫成果的肯定與信心。我國政府誠摯感謝帛琉雷總統在聯大總辯論對台灣參與國際組織的堅定支持。

歐江安強調，外交部珍視台帛邦誼及兩國友好合作，將在兼顧我國防疫規定的前提下，積極評估放寬台帛間旅行規定的可行性。

(中時 )