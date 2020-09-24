何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣政府8月剛標出苗栗高鐵特定區11筆土地，標售金額高達37億多元。24日再成功標出竹科基地與高鐵共8筆土地，入帳10億多元。

苗栗縣政府地政處表示，24日竹科竹南基地周邊地區及高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收抵價地，標出2筆科技商務專用區及6筆住宅區土地，總面積將近2公頃，標售金額高達10億1425萬2888元。

此次得標者為北部建商、開發商、縣內企業公司，縣長徐耀昌感謝得標者對縣政經營成果的肯定，看好苗栗縣未來發展性與投資價值，10億多元的土地標售金將先償還基金貸款。

地政處說明，竹科竹南基地周邊地區及高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金，是為平衡開發收支財務，及因應竹科竹南基地周邊地區發展、配合高速鐵路苗栗車站特定區用地取得需要所設立，但因土地標售未盡理想，尤其高鐵特定區公有土地更曾流標高達31次。

雖8月已成功售出11筆土地，但基金貸款尚有54億餘元，每年調借利息支出將近6500多萬元。9月再標售出4筆竹科竹南基地土地以及4筆苗栗高鐵特定區土地，將先償還竹科竹南基地周邊地區及高鐵苗栗車站特定區區段徵收基金部分貸款。

(中時 )