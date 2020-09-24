最近歐盟疫情出現急劇反彈，許多國家確診人數攀升，歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)因接觸過確診者而必須接受隔離，使得原訂24日召開的歐盟峰會被迫延期。而排定於24日進行討論歐盟對中國大陸政策的議程也因此將將推遲一周至10月初才進行。

據《德國之聲》報導，原定本周四、五舉行的歐盟峰會被迫推遲一周舉行。歐盟發言人在布魯塞爾陳述延期理由時表示，歐盟理事會主席米歇爾因接觸過新冠病毒患者，雖然其本人的核酸檢測結果是陰性，但仍須依照比利時的防疫規定接受隔離。

報導說，這段時間以來，多個歐洲國家新冠疫情呈現反彈，又開始實施新管控措施。在法國，9月23日新增病例超過1.3萬；在人口僅1100萬的比利時，23日新增病例也超過1800例；在德國，外長馬斯（Heiko Maas）也因貼身保鏢感染而不得不接受隔離。

因為歐盟理事會主席的隔離，原定本周舉行的歐盟峰會將推遲至10月1日和2日舉行。

歐盟官網的資訊顯示，本次高峰會晤的重點議題之一就是歐盟的對華政策。德國從今年7月1日開始擔任歐盟輪值主席，梅克爾總理表示，重新定位歐中關係將是德國輪值主席任期內的重點內容。原定上周在萊比錫舉行的歐中峰會，也因新冠疫情的原因，最終以視頻形式進行。在那次歐中峰會上，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾以及德國總理默克爾以不同尋常的強硬措辭，表達了歐盟對香港、新疆、西藏以及南海局勢的擔憂。

報導說，從歐盟27國和中國大陸領導人的大型峰會改為僅有一天的小範圍線上會議——歐中峰會的「降格」，體現了歐洲在北京和華盛頓之間，在人權和商業之間的艱難權衡。

(中時新聞網)