紅粉知己玩上床？新北市一對夫妻結褵多年，丈夫小鐘（化名）發現妻子小京（化名）從去年開始對他態度日漸冷淡，常在外過夜。他某次偷看小京的手機時，意外發現她在外頭有男人，兩人大聊鹹濕性事，甚至取暗號方便確認身分，他不堪受辱便訴請離婚，向兩人求償。

據《自由時報》報導，小鐘在自訴書中表示，兩人結婚多年，原本家庭生活幸福美滿，但去年開始小京態度180度大轉變，不僅對家庭事務不關心也對他反應冷淡，常將「離婚」二字掛在嘴邊，並開始以各種理由不回家或晚歸。

某日小鐘趁小京不注意時瀏覽她的手機，卻意外發現內藏異世界，小京與一位小王密切聯絡，兩人不只在訊息內大聊性事，也曾互傳訊，「被妳採陽補陰了」、「硬比較重要」、「我很濕了，跟你才會」等語。兩人怕事情曝光，便取「香蕉圖片」、「好吃」等秘密暗號方便確認身分。

對於小鐘的指控，小京則聲稱與小王只是認識10年的老朋友，無話不談，也從未與他有任何踰矩的行為，只是因較熟識而喜歡在對話內開玩笑。小鐘質問小京時，小京則以「我不是外遇我只是玩玩」打幌過去。小鐘不堪被戴綠帽，決定訴請離婚並向兩位求償55萬元。

法官勘驗對話紀錄後認為，小京與小王的對話顯然已超過正常男女來往的分際，好比情侶間的互動完全破壞了小鐘的婚姻幸福，酌情後判定2人須賠償20萬元慰藉金給小鐘，全案可上訴。

(中時新聞網)