化學材料大廠默克（MERCK）今日在SEMICON Taiwan 2020分享半導體科技趨勢與技術演進。默克在電子材料領域具百年根基，並擁有能推進下世代製程技術、晶片與應用領域之材料解決方案實力。繼去年宣布併購慧盛先進科技和Intermolecular公司後，默克儼然成為業內唯一完整涉略在前段與後段製程中的7大關鍵步驟的公司，包括摻雜、圖形化、沉積、平面化、蝕刻與清洗、以及封裝技術。

實現下世代半導體晶片與應用，將仰賴更多、更新的材料科技

新冠肺炎疫情對全球人類健康與經濟發展帶來莫大的衝擊，但同時也帶動商機，特別是電子科技領域。疫情加速了數位轉型的提前到來，與日俱增的線上活動如居家辦公、遠距教學需求也帶來可觀的數據量，因而帶動相關科技如5G通訊（122％ CAGR）以及AI科技（33％ CAGR）的強勁成長。

默克特用材料事業體半導體科技全球負責人暨執行副總裁 連安南（Anand Nambiar）表示：「數位轉型的加速發展帶動了對晶片的需求量，進而提升對創新材料的需求。默克身為一家整合型電子材料公司，我們有足夠的創新能量、核心技術和生產能力，以因應數據海嘯時代的到來。同時，透過Intermolecular的數據分析、測試與表徵能力，我們能提供符合業界需求的客製化材料解決方案。」

微型化技術所需之創新材料

現行的EUV極紫光微型化技術主要應用於先進7奈米製程，就是透過以EUV為主的單次圖形化技術來創造更小的晶片體積。但當邁向5奈米前進時，則需利用其他解決方案如雙重圖形化（double patterning）EUV和High-NA EUV技術來實現。

惟這些製程複雜又昂貴，仍需克服許多挑戰。除此之外，定向自組裝技術（directed self-assembly, DSA）證實是邁向5奈米技術的另一項既聰明又符合成本效益需求的選擇。默克正積極布局以上下世代製程所需之創新材料科技，以協助突破微型化與圖形化製程中的關鍵瓶頸。

電晶體微縮化之所以越來越昂貴，是因為業界習慣以「由上而下」形式開發更小體積的晶片。然而要延續摩爾定律，還能採取「由下而上」的新作法。默克是「由下而上」方法的材料專家，透過「聰明」材料解決方案，能縮短開發時間、降低成本和減少結構複雜性。

「由下而上」方法包含多種尖端技術的組合，從自對準型圖形化技術（self-aligned patterning）到自限制型技術（self-limiting process），如原子層沉積技術（atomic layer deposition, ALD）和定向自組裝技術（DSA）。默克在上述技術均有投入研發，期待能帶來簡化製程、提升良率、節省成本等效益。

半導體晶片微型化驅動沉積製程創新

晶片設計以快速且多變的方式進展。未來發展期程不僅趨向微型化，還朝向更複雜的結構進行。默克致力於發展解決方案，以克服奈米級的微縮化及3D結構所帶來的挑戰，如微型化製程與填洞步驟。

因此，挑選適合的沉積技術是實現新型晶片結構的關鍵。現階段所有許多類型的技術應用於氧化矽填洞技術，包括旋塗式介電（SOD）、流動式化學氣象沉積（FCVD）、原子層沉積、以及化學氣象沉積技術。為了優化晶片效能，默克期待能結合以上技術，提供最具協同效益的整合性解決方案供客戶使用。

根據SEMI資料，台灣已連續10年稱霸全球材料消費市場，2019年總金額達113億美元。因此，默克將台灣視為重要策略市場及技術發展重鎮，特別是在奈米製程扮演關鍵角色的沉積材料技術。

台灣默克集團董事長謝志宏表示：「我們已擬定長期投資計畫，目標是建立與提升默克位於南科的高雄廠之相關核心能力。此擴建計畫將增加在地化創新與生產技術、確保安全營運與卓越供應，並透過與客戶的更緊密合作與縮短溝通時間，加速半導體客戶的創新研發步伐。」

(工商 )