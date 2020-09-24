賽靈思（Xilinx,Inc.，NASDAQ：XLNX）與德國馬牌（Continental）今日宣佈，賽靈思的Zynq Ultra Scale+ MPSoC平台將支援德國馬牌的新型先進雷達感測器（ARS）540，兩家公司攜手開發首款已可投產的車用4D成像雷達。這項合作將使新生產的車款搭載ARS540以實現SAE J3016 L2的功能，並為達成L5的自動駕駛系統預先做好準備。

4D成像雷達能透過距離、方位、仰角和相對速度確定物體位置，進而提供詳細的駕駛環境資訊，這是僅蒐集速度和方位資料的傳統汽車雷達系統無法提供的全新功能。德國馬牌的ARS540是一款高階長距離4D成像雷達，不僅擁有高解析度，且偵測距離長達300公尺。

此外，ARS540系統擁有較高的水平解析度和垂直解析度，便於偵測道路上的潛在危險物體並做出適當反應。ARS540充分展現這款感測器可擴展的應用能力，不僅能支援由人類駕駛負責監控車輛的SAE L2，還能提升至L5的全自動駕駛。

德國馬牌雷達專案管理負責人Norbert Hammerschmidt表示：「賽靈思Zynq UltraScale+ MPSoC平台為我們提供ARS540所需的高效能和先進的DSP功能，並結合了靈活應變能力，給予我們領先市場的網路介面選擇。這些網路介面能處理在超高集合傳輸率下的多種天線資料。德國馬牌近期與歐美頂尖的OEM贏得了多項設計，並持續與全球的OEM商討ARS540的採用事宜。如今，我們對於延續與賽靈思的長期合作夥伴關係，並推出有潛力拯救生命的技術深感自豪。」

賽靈思車規級（Xilinx Automotive，XA）Zynq UltraScale+ MPSoC是一種靈活應變的平台，使德國馬牌的4D成像雷達可適用於多種感測器平台配置，並且靈活適應OEM的規格。它為元件的可編程邏輯提供最佳平行處理效能，幫助實現ARS540 4D感測中完全獨立卻又能同時處理的關鍵流程。大量的DSP片（slices）可為即時雷達感測器輸入提供硬體加速。

Yole Developement（Yole）射頻設備與技術部門的技術與市場分析師Cedric Malaquin評論：「4D成像雷達可提供更遠的偵測距離、更寬廣的視野和更深入的感知，是能夠幫助 L2到L5的開發者打造更安全的駕駛環境的重要感測器。我們預計4D成像雷達將首先應用在豪華轎車和自駕計程車，市場規模預估將超過5.5億美元，且2020年到2025年間的複合年增長率（CAGR）將達到124%。透過合作開發這種新款的感測器模組，賽靈思與德國馬牌這兩個創新的市場領導者將帶來絕佳的市場機會。」

賽靈思汽車業務資深總監Willard Tu補充說明：「賽靈思十分榮幸能助力實現業界首款可投產的4D成像雷達。透過將德國馬牌ARS540這項先進技術導入自有車輛中，其超凡的效能將使自動駕駛以更快的速度被廣泛採用。德國馬牌在雷達領域的雄厚基礎，與賽靈思在靈活應變晶片的豐富經驗，共同促成了這項效能強大的解決方案。」

(工商 )