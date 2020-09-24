安森美半導體（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON），宣佈汽車製造商速霸陸公司（SUBARU CORPORATION）已選擇其影像感測技術，在該汽車製造商的新一代EyeSight駕駛員輔助平台中實現基於攝像機的先進駕駛輔助系統（ADAS）。

2020年款四輪驅動運動旅行車Levorg是首款提供該新系統的車型。速霸陸的EyeSight獲得眾多安全獎項，是市場上最成熟、部署最廣泛的基於視覺的ADAS方案之一。新一代平台延續了立體攝像機架構，提供一系列ADAS功能，包括自適應巡航控制、車道保持輔助和碰撞制動系統。與早期版本的EyeSight一樣，安森美半導體的影像感測技術充當「眼睛」，實現這一重要安全功能。

最近在日本市場發佈的新一代Eyesight提供主動換道輔助系統和緊急駕駛員停車系統等添加功能。速霸陸EyeSight開發專案總經理柴田英司（Eiji Shibata）說：「我們在每一代EyeSight ADAS系統中都與安森美半導體合作，並繼續採用其針對汽車應用中圖像識別性能優化的影像感測技術，解析度更高。我們在該系統的工程合作夥伴關係和技術合作，對於實現我們共同的願景，即提高安全性和在不久的將來實現零交通死亡，至關重要。」

Moor Insights & Strategy創始人、總裁兼首席分析師Patrick Moorhead說：「下一代車輛需要幾種不同種類的感測器，包括光學雷達（LiDAR）、雷達和攝像機，組成汽車ADAS。這些感測器採集資料並將其輸入到一個更大的處理器（或一組處理器）中，能夠就車輛內外發生的情況做出即時決策，以及車輛應如何回應。我相信安森美半導體在汽車市場上的市場領袖地位和超過50年經證實的經驗，再加上專注於安全性和品質，全球支持架構和具有所有感測器模式的路線圖，是對任何OEM或Tier 1汽車製造商引人入勝的選擇。」

安森美半導體作為汽車影像感測技術的全球市場領袖，已為ADAS應用付運超過1.2億顆影像感測器。公司將不斷創新，以滿足未來ADAS和自動駕駛系統的需求。

安森美半導體的影像感測技術提供的解析度和畫面播放速率使汽車攝像系統能夠以最佳水準運行；提供所需的高動態範圍和靈活的曝光比控制，以確保在所有自然光照條件下的性能；並提供減緩LED閃爍，以防止來自人造光源的干擾。

安森美半導體智慧感測部汽車方案副總裁兼總經理Ross Jatou說：「速霸陸的高品質標準和對道路安全的承諾，使他們選擇我們的技術成為有力的背書。

我們很高興繼續與他們合作，共同用ADAS和自動駕駛汽車提供更安全的道路來挽救生命。」

(工商 )