國內電子業加碼擴點，加上各國調整對中國大陸生產比例，外商擴大來台投資，工業不動產市場發燒，信義全球資產統計，今年前八月上市櫃公司商用不動產交易金額突破千億，工業地產占了六成之多，其中又以桃園交易金額173億元稱霸各縣市，占了全台的四分之一強。

產業世代轉變，台灣將成為全球高階製造中心，今年前七月外商來台投資金額較去年同期成長11％，包含Google、Facebook、亞馬遜、英特爾等在台設立研發中心，不僅外商紛紛來台投資，台灣電子廠商也展開分散生產據點，工業地產成為疫情下最夯的產品。

根據信義全球資產統計，今年前八月大型法人工業地產交易金額，桃園市以173億元居冠，新北154億元次之、台南132億元居第三，信義全球資產總經理柯宏安表示，桃園鄰近大台北生活圈，又擁有陸海空優勢，仍是企業投資最大的考量之一。

其中，企業最愛投資桃園集中在龜山、中壢、華亞、桃科等四大工業區，信義全球資產指出，四大工業區以以華亞科技園區每坪土地單價最高，因有捷運經過以及近林口的影響，每坪行情在42萬～45萬元，其次為龜山工業區每坪28萬～34萬元，中壢工業區每坪20萬～32萬元，桃園科技工業園區每坪10萬～12萬元，科技以及傳產業為主要投資大宗。科技擴廠需求仍強勁，無論工業土地或廠房，將持續成為市場熱愛投資的標的。

柯宏安表示，台灣研發地位受外商看中，許多大廠已將高技術轉移到台灣，桃園工業廠房與土地因取得成本相較雙北市划算，對於企業做為生產基地而言，具有價格優勢，台商回台設廠因有生產急迫性，現況已有廠房的產品，更受企業青睞。

(工商 )