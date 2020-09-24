低利及資金潮挹注，房市轉多態勢明確，房價信心出現打底六年來首次的「看漲大於看跌」，第三季房價台七大都會齊漲，也是六多年來首見。其中，桃園、新竹、台中、台南四都房價信心與房價走勢雙雙爆棚走強，堪稱這波疫後房市走勢最強四都。

永慶房屋24日發布第四季房市前瞻報告指出，看跌房價比例由疫情初爆發的55％，降至上季的35％，再陡降至本季的19％；看漲的比例則從第二季的15％升至上季的30％，第四季再大幅彈升至48％，今年以來隨著疫情控制得宜，看跌、看漲空多急劇逆轉，出現了六年來首次轉多格局。

永慶房屋業務總經理葉凌棋表示，全球經濟負成長，長期低利環境確立，國內受惠於疫情控制得宜，加上市場自住、置產等剛性需求不減，在全球大撒錢與低利環境帶動下，民眾購屋信心增加，以目前交易量推估，今年全年房市交易量將上修至30.9萬～31.5萬棟，成長3％～5％，交易量將創六年來新高。

以全台各大都會區房價信心來說，桃園、新竹、台中、台南房價看漲比例均逾五成，其中，台南看漲比例高達72％最高，這四大都會區房價走勢也持續攀上歷史新高，比起上波房市景氣時的高點相較，新竹還高出近9％、桃園高出近6％，台中、台南也再破歷史高點，不過台北市、新北市距歷史高點，還分別有8.1％、3.8％的差距。

葉凌棋表示，人口和產業兩大紅利，帶動了桃、竹、中、南四都在這一波房市表現格外搶眼，桃園是全台工業科技大城，產業群聚；新竹、台中、台南則有科學園區加持，就業機會多，帶動居住需求強勁，不少重大建設以及因疫情而產生的供應鏈重組效應加持，多了不少投資開發題材，增添房市想像空間，造就都會區間的房市差異化表現。

目前房貸利率降至歷史低檔，也成為促進消費者購屋意願的動能之一，永慶調查顯示，77％消費者認為房貸利率降低增加購屋意願，不過，值得注意的是，房價居高不下，除雙北市以外各大都會區房價多已攀上歷史新高，有39％的潛在購屋者預計房貸年限為30年，葉凌棋認為，未來30年房貸恐成為市場主流。

(工商 )