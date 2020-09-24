「川流式微水力發電設備」，是以市售風機葉片及馬達組作為水輪發電機，並有攔水式升降閘門，架設在水圳上，最大發電量200瓦，透過UPS不斷電系統內電瓶儲電，可以穩定供電。（王志偉攝）

台電公司東部發電廠長李重億（右）代表，將微水力發電機組無償捐給福慧農場主人梁紹強（左），農村微水力發電進入新里程。（王志偉攝）

今在福慧有機農場舉行的「東部發電廠協助地方發展微水力成果發表會」，台電、水保局、行政院東辦等機關都到場觀摩。（王志偉攝）

花蓮縣吉安鄉南華村居民，利用水圳設置微水力發電系統與儲電設備，零污染、零排放的優點先後獲台電、水保局技術支持，經過多次測試實驗，每天可達發電4.8度電，相當於一般家戶半日用電量，若遭遇天災停電，還可供給社區公益電能，成為台灣農村首例微水力電網。

大約6年前，吉安鄉南華村民梁紹強開始以吉安圳支圳展開微水力發電實驗，後來獲得水保局花蓮分局以農村再生計畫協助，發展簡易發電的應用模式；今年加入台電東部發電廠研製的「川流式微水力發電設備」，架在當地福慧農場旁水圳，經過近半年測試，確認供電穩定，昨正式發表。

東部發電廠廠長李重億說，福慧農場是台灣首例農村為水利電網運用模式，運用的「川流式微水力發電設備」，是以市售風機葉片及馬達組作為水輪發電機，並有攔水式升降閘門，架設在水圳上，最大發電量200瓦，透過UPS不斷電系統內電瓶儲電，可以穩定供電。

經過半年測試，這套設備每天約可發電4.8度，以台灣一般家戶平均每月用電300度計算，約等於家戶半日用電量。

李重億說，之所以協助福慧農場發電作業，正好當地位在吉安圳1幹線第2分線，而且這裡的水源取自初英水力機組完成發電任排放的尾水，豐水期每秒有16噸，水量豐富，且是再利用，零汙染、零排碳又源源不絕，而且是純天然綠能。全台類似的水圳非常多，如果串聯起來，就可以成為微電網，不容小覷。

台電和福慧農場合作，將這套水力發電產生的電力，供應給農場設置、貨櫃屋改裝成的「綠能、食農教室」內電燈、電扇、電視使用，並可作為公益防災電能，成為台灣農村首例微水力電網，具有指標意義。

(中時 )