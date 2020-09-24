獅子會基於「取之於社會、用之於社會」精神，拋磚引玉捐贈住警器一批。（新北市消防局第七大隊提供）

獅子會基於「取之於社會、用之於社會」精神，拋磚引玉捐贈住警器一批。（新北市消防局第七大隊提供）

獅子會基於「取之於社會、用之於社會」精神，拋磚引玉捐贈住警器一批。（新北市消防局第七大隊提供）

國際獅子會300B2區第四專區第八分區所屬光明獅子會、華江獅子會、華中獅子會、中正獅子會等4分會，基於「取之於社會、用之於社會」精神，配合新北市消防局推動5樓以下住宅免費安裝住警器，拋磚引玉捐贈住警器一批，訂今（24日）下午2時於消防局第七大隊車庫辦理捐贈典禮。

新北市政府消防局自民國96年起即推動裝設住宅用火災住警器，但本市人口數已超越400萬人，為全國之冠，轄內需要裝設住宅用火災住警器戶數高達63萬5千多戶。其中雙和區需要裝設住戶約12萬5222戶，是全市住宅密度最高，需裝設住警器戶數最多的區域，截至今年9月累積執行安裝5萬6999戶。

國際獅子會300B2區第四專區第八分區主席劉豈蓉、光明獅子會會長吳育舟、華江獅子會會長許子翎、華中獅子會會長洪瑞陽、中正獅子會會長郭淮和等四分會，拋磚引玉捐贈住警器一批的大愛精神，由新北市政府消防局專門委員陳勝照代表受贈。

將優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭全面到府安裝，及配發至本市各消防分隊據點讓民眾申領，市民住家建築物總樓層高為5樓以下之公寓、透天厝住宅皆符合申請條件，可憑身分證明至附近消防分隊申請1顆領回安裝。期能讓住宅用火災警報器裝置發揮及早預警的功能，以降低人命傷亡及財務損失，進而守護我們珍惜的每一個家庭。

新北市消防局長黃德清表示，火災具有不定性及成長性，深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低時，此時發生火災最易釀成重大人命傷亡；藉由住宅用火災住警器即時預警的功能僅早發現火災，全市109年曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的住警器成功作動案例53件，故其越早發現火災，越能儘早逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。

希望安裝住警器的觀念能一傳十、十傳百，普及於民心，並再次感謝國際獅子會300B2區第四專區第八分區主席劉豈蓉、光明獅子會會長吳育舟等獅子會熱心善舉捐贈住警器，共同挹注關懷弱勢資源。

此外，鼓勵民眾自行至網路商店、大賣場、居家修繕賣場或消防器材公司購買，以保護自身居住安全，也誠摰籲請民間及慈善公益團體熱心捐贈，期許藉由住宅用火災住警器，讓火災發生之初能及早預警、應變，降低人命傷亡及財務損失，守護新北市每一個家庭。

(中時 )