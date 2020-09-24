手抖個不停，杯子拿不穩、舀湯也灑滿桌，這是你聽到帕金森氏症就聯想到的畫面嗎？民眾很可能誤解帕金森氏症，醫師提醒，先期帕金森氏症可能出現便秘、嗅覺異常，早期則可能出現步伐遲緩、動作變慢等症狀，日常生活多留意小細節，就可以及早發現，及早介入治療可以延緩病情惡化速度。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學表示，帕金森氏症是一種慢性神經退化疾病，主要是因為腦內稱做黑質的部位出現退化，導致未能產生足夠的神經傳導物質--多巴胺，使得肌肉活動受到不同程度的限制，影響身體活動能力。

葉篤學進一步說明，靜止時的手抖才是帕金森氏症的典型症狀，真正在做事時手反而不會抖。他也遇過一名50歲女性，因為肩膀痛一直以為自己五十肩，但是怎麼治療都沒改善，直到看他門診才發現是帕金森氏症。

台灣動作障礙學會也列出帕金森氏症十大症狀，包括手在休息放鬆時出現顫抖、走路時手不會擺動、站立時身體向前彎曲、走路時一隻腳拖在後面、步伐小常跌倒、覺得懶洋洋做事沒動力、頸部後方或肩膀常疼痛、刻意避開和聊不來的人相處、音調變小或沙啞、寫字變慢字體變小等等，如果10項中了3項，可能就要注意。而日常生活中，可能被忽略的症狀，還包括單側肩膀疼痛(五十肩)、鞋子磨損快、作夢時會大叫等等，留意這些警訊，才能及早發現帕金森氏症。

台灣帕金森之父陸清松教授表示，帕金森氏症好發在50歲以上，這年紀的患者通常事業有成，可以想像他們能掌管公司卻管不了自己的手抖，對自尊造成很大的傷害，正因為帕金森氏症的症狀是外顯的，不像糖尿病血糖高到300也沒有人知道，只要旁人稍微留意就會發現不對勁，久而久之影響到患者社交意願、減少接觸人群機會。

台灣動作障礙學會理事長巫錫霖表示，目前治療帕金森氏症最大的挑戰，在於讓藥物濃度維持在有效區間內，早期因為多巴胺細胞數量堪稱足夠，所以藥效區間較大，就像籃框很大，怎麼投都容易進球，但隨著病程進展，多巴胺細胞逐漸凋亡，藥效區間也隨之變窄，這時候藥物濃度若太高，患者就會出現異動症，無法控制自己的身體顫動，藥物濃度若太低，則會出現斷電(off)現象，想動卻動不了，患者意識清醒卻無法控制動作，常讓他們深感挫折。

要減少異動症與off發生，就得讓藥效維持在有效區間內，藥物搭配使用雖然可以達到治療效果，不過患者可能一天服藥次數會多達5次，頻繁用藥也造成醫囑服從性不高；現有二合一新劑型藥物在台灣已取得藥證，特殊的「速效＋緩釋」二合一劑型，讓藥效有智慧的釋放，可減少藥效波動現象，研究發現，二合一劑型能增加2小時、16％無異動症困擾的時間，同時可減少36％ off的時間，減少異動症困擾，讓患者找回身體主控權。

(中時 )