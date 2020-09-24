政府明年一月起要開放瘦肉精美國豬肉進口，針對陳時中部長日前宣示要餐飲業者全面標示產地與加強稽查，新北市長侯友宜今(24日)在議會回答議員陳偉杰質詢表示「根本不可能做到」直接打臉陳時中！

侯友宜說，自己是賣豬肉長大的，非常清楚傳統市場如何分裝，可能為了節省成本商家摻入瘦肉精美豬，民眾根本吃不出來，稽查也查不出來。侯友宜明白表示，要新北市執行中央的全面稽查是「有困難的」。

陳偉杰質詢指出，他的選區有老街、夜市還有很多攤商，明年起要如何逐一稽查所有賣貢丸湯、滷肉飯、香腸的攤商？就算要標示，商家寫使用台灣豬，實際混入瘦肉精美豬，市府有辦法查嗎？侯友宜說，新北市沒有足夠稽查人力，更何況還有很多地下業者自己做來販售，要如何稽查？中央立意很好但地方做不到。

陳偉杰要求侯友宜市長從源頭管理，支持零檢出，嚴格替新北市民健康把關，侯友宜則再次重申他百分百支持議會提出自治條例修正案，規定瘦肉精零檢出，這比標示產地與稽查更能確保市民食的安全。

(中時新聞網)