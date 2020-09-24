基隆某國小一位逾50歲的黃姓男教師，透過臉書認識一位國中少女小婷（化名），進而發展師生戀，兩人交往3年期間，每個月至少發生3到4次性行為，直到去年3月，已經成年的小婷，回想這段過去，認為當時遭黃師欺騙，因此拿對話紀錄報警提告，而黃師的終身月退俸恐怕也沒了。

2012年黃師透過臉書，認識未滿16歲的少女小婷，在一起後固定發生性行為，交往大約3年分手，而現今已經20多歲的小婷，去年回想起這段畸戀，覺得自己受到黃師欺騙，才同意與他交往，還多次發生性行為，小婷蒐集兩人當時對話，隨即報警。

檢方調查此事時，黃師否認曾與小婷發生關係，表示2人交往的事情，是對方編出來的故事，更指控小婷曾恐嚇「如果不跟她在一起就要告他」，但檢方根據2人互動、對話等證據，認為黃師犯案確鑿，依妨害性自主罪嫌將他起訴，判處2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，可上訴。

至於學校方面，教育處表示，這起事件已依性別平等教育法調查處理，校方判決隔天，提出性平會調查結果，認為黃師性侵害屬實，建議解聘。雖然黃師已達到退休資格，不過教育處指出，事件最重懲處得解聘黃師，但在懲處前不會核定黃師退休。

(中時新聞網)