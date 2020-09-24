立法院會明（25）日預計處理農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊劑美豬的行政命令。國民黨團主張行政命令改審查，民進黨團也擬提案改審查，行政院長蘇貞昌今（24）日出席「2020台灣創新技術博覽會」開幕典禮受訪時表示，尊重立法院職權，行政院不會反對備查改審查。

國民黨團主張萊豬行政命令改審查，否則將繼續杯葛蘇揆上台；民進黨團幹事長鄭運鵬24日受訪時指出，本來就有相關準備，黨團也可能會自行提案。對此，行政院發言人丁怡銘今日在行政院會後記者會也表示，尊重立院職權，不會反對備查改為審查。

若明天立院同意萊豬行政命令的修正由備查改為審查，則蘇揆可望上台順利進行紓困3.0特別預算案的報告。不過，屆時，預料立院朝野將因萊豬行政命令審查爭議，引發新一波攻防。

丁怡銘說，台灣的產品要更有競爭力，就要依據各項國際標準來進入自由貿易體系，日韓和幾個周邊國家皆已開放，只有跟國際接軌、減少貿易障礙，才能讓台灣的產品外銷到全世界時擁有更強的競爭力。

丁怡銘說，這幾年在政府與民間努力下，我國口蹄疫順利拔針，又阻絕中國非洲豬瘟的入侵，相信大部分豬農都不怕進口美豬，只要政府推動清楚標示，讓民眾可以容易辨識，美豬產業的衝擊非常有限，政府也會持續和各界溝通，爭取民眾的支持。

(工商 )