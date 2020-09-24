匯聚台灣科技創新實力的「台灣創新技術博覽會」，今年度以「韌性台灣 智慧未來」為主軸，於24日正式登場，行政院院長蘇貞昌親臨開幕典禮致詞，為展會揭開序幕。科技部部長吳政忠、外貿協會董事長黃志芳等貴賓，在經濟部中小企業處副處長蘇文玲的介紹下，體驗由明躍國際開發之CYCLE BOXER拳擊腳踏車，讚賞該產品結合視覺、聽覺帶來沉浸式運動體驗，又有連線競賽的趣味性，相當具有市場商機。

本次展會由工業局、中小企業處、技術處、國發會以及國防部共同打造「創新領航館」，涵蓋新保健、超自動、跨虛實、全物聯等四大熱門領域科技，並對應市場趨勢，規劃科技防疫、防災解決方案等專區及生態系。中小企業處遴選15家研發型企業在展館中充分展現創意與活力，吸引許多合作業者及買家駐足詢問，帶來熱絡人氣。尤其是國際新冠疫情以及高齡化趨勢，讓生醫長照領域持續受到高度關注。其中，凱記科技的動態式殺菌系統，已導入醫院診所、負壓隔離病房等場所，能有效降低感染風險；創淨科技的e立淨智能潔淨系統將自來水轉變成高活性氧消毒水，加上霧化、紫外光殺菌等功能，讓空間防疫安全又有效。亞迪電子的生理監測系統，免穿戴即可持續記錄病人的生理數據；智齡科技的Jubo智慧照護解決方案打造IoT照護推車，醫護人員巡房量測數據即時上傳及異常通報，掌握照護效率。

與智慧生活相關的創意科技，也是相當吸睛的主題。除了明躍國際的拳擊腳踏車外，勵德自動化的咖啡機器人能模擬咖啡師細膩的拉花動作，精準調製各式美味飲品，並支援多項付款機制。光禾感知的智慧球場解決方案，提供3D骨架分析、AI電子好球帶等功能，為球團提供整合情資，還能提供即時AR互動、AI剪輯精采回放等功能，提供球迷互動式觀賽體驗。這些科技方案皆成為全館焦點，圍觀與體驗人潮不減。

智慧辨識系統則為電商與零售業者帶來提升服務效能之方案。視旅科技的證件與文件辨識系統，用手機就可操作識別多種身份證件；寬豐工業將NFC功能導入櫥櫃電子鎖，可取代實體鑰匙並強化後端電子鎖具管理與查詢功能；台灣資料科學的多媒體資訊服務站，精準收集人流、動線等數據，為店家提供最佳商品陳列位置建議。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲表示，國內中小企業擅長開發創新技術與服務，透過辦理像「台灣創新技術博覽會」等商機媒合活動，可讓企業迅速接觸市場應用與需求面，並積極促成升級與精緻化，以帶動更多元的合作商機。「台灣創新技術博覽會」於24至26日連續三日在世貿一館盛大展出上千項技術，歡迎有意尋求創新技術與合作機會的企業親臨體驗。

(工商 )