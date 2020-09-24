吉卜力，日前宣布將釋出旗下動畫作品的高畫質劇照，做為可以免費使用的素材，魏明谷臉書以畫面說話，企圖心讓人一目了然。（魏明谷臉書提供／吳敏菁彰化傳真）

吉卜力，日前宣布將釋出旗下動畫作品的高畫質劇照，做為可以免費使用的素材，魏明谷臉書以畫面說話，企圖心讓人一目了然。（魏明谷臉書提供／吳敏菁彰化傳真）

前縣長魏明谷臉書PO文「谷哥要參戰！」搭配吉卜力動畫劇照附上圖說，簡短5個字加上畫面說話，企圖心昭然，掀起政壇一池水，立委陳素月已不諱言支持魏，綠營布局下屆，形成3股勢力爭出線，藍營隔岸觀鬥，鞏固支持力道，內部表示，「做好縣政更重要」。

前縣長魏明谷23日在臉書宣布「參戰」和參選一字之差，搭配是否放颱風假的經典烏龍「放個毛」語錄、還有「我們期待綠能產業讓台灣經濟更好」等一幕幕畫面，讓人一目了然，支持者紛紛留言「加油！」點燃戰火。

打從3月魏明谷辭掉自來水董事長就被臆測，為下屆備戰，當時魏明谷僅表示多陪家人，儘管藍、綠都愛提「魏的翁老師」前例，但鴨子划水，新潮流在南彰已完成整合，立委陳素月就指出，魏明谷對縣政有想法、有能力，任內也推動重大建設，支持延續縣政。

只是多人都料下屆恐是場「女人的戰爭」，立委陳素月也相當被看好，她表示，鄉親熱情支持，但做好事情不是靠自己，是靠團隊，魏明谷如果在黨內有機會，一定全力支持。

立委黃秀芳雖未明顯表態，但連任立委後，不僅勤走基層，更積極增加曝光度，黃秀芳屬正國會，傳言也是小英總統欽點人選，在執政黨的支持下，爭取地方建設的力道逐步增強，從過去低調「不要擋到別人的路」，到跨出轄區，強化服務的能量。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富的派系色彩不明顯，起跑最早，儘管月前陷入「桃色風暴」，除了極力撇清，更積極強化組織，任命鄉、鎮、市聯絡處再加上原住民、新住民、婦女等共33個主任，各聯絡處今年度還要再組彰化縣青年軍。

3股布局的競爭勢力形成，面對魏明谷的不言而宣，邱建富24日也以主委表示，民進黨彰化縣黨部除了成立聯絡處外也定期和各聯絡處互動交流，為2022贏回彰化，光復彰化扎下根基！以個人身分則說，未來出馬人選還是希望以協調出線。

(中時 )