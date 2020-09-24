受到疫情和政策影響，許多派駐在台灣的大陸企業幹部、大陸媒體記者無法進行人員輪替。大陸官媒《人民日報》、《中央人民廣播電台》駐台記者，今日罕見參與陸委會例行記者會，向陸委會副主委邱垂正提問，欲了解政府的政策和態度。

新冠肺炎疫情爆發後，政府已通案放寬外籍商務人士來台管制，不過對於陸籍人士入境台灣的政策仍是鐵板一塊，就連陸配子女「小明」和持「團聚證」的陸籍配偶也是近日才被准許申請入境。

據指出，擔心「雖然回得去，但來不了」，許多駐台大陸企業幹部，以及陸媒駐台記者都不敢輕易回大陸，以免回去後，接替同事卻無法赴台，在台灣的業務將開天窗。這一批陸籍人員都在台灣滯留半年以上，最久的甚至快一年。

為了解我政府對大陸人士入境的政策立場，《人民日報》、《中央人民廣播電台》駐台記者今日罕見出席陸委會例行記者會，關切自身相關問題。

人民日報記者問，大陸目前本土疫情「控制得還不錯」，此外，包括陸生、陸配子女「小明」以及持「團聚證」的陸配都陸續回台，對於在台陸企人士、媒體仍因疫情無法來台，他們原是都是短期派駐人員，現在卻無法進行正常輪體，有人已經待了11個月，遲遲無法回家。

邱垂正表示，關於陸籍商務人士申請來台從事活動，指揮中心已於6月1日決議，若有特別需求、急迫性原因，可經由個案審查進行專案處理。

至於政府暫時停止大陸專業人士包括駐台陸媒入境許可，邱垂正指出，我方基於整體防疫管控的需求進行調整，目前，指揮中心已開放陸生、團聚證小明能夠進來，未來也將本於尊重分流、循序漸進的原則，參考各類人士入境的實際人數、需求來加以評估。

他說，陸委會已就此案與主責駐台陸媒事宜的主管機關文化部詢問，「但文化部還沒有積極的反應」。

過去駐台陸媒極少參與政府部門記者會，攸關兩岸政策發布與回應的陸委會也罕見有陸媒現身採訪。曾有陸媒「旁聽」低調參與陸委會記者會，但今日兩名中央級官媒出席並提問，引發關注。

(旺報 )