淨因禪寺已荒廢多年，附近居民皆指出地下室放有骨灰罈，多數人避而遠之。（陳彩玲攝）

基隆中山區淨因禪寺有「基隆鬼廟」之稱，屬私人土地荒廢數十年無人管理。（陳彩玲攝）

基隆中山區淨因禪寺有「基隆鬼廟」之稱，屬私人土地荒廢數十年無人管理，里長反應，內部雜草叢生，常有遊民及吸毒人口出入，近年更發生火警，影響居民安全，對此，市長林右昌表示，會先清點內部骨灰罈並做安置，後續在處理禪寺建築問題，並請都發處列管，每個月需在事務會議報告進度。

里長羅予廷指出，禪寺位於高地、灌救不易，加上附近民眾多為長者，若發生火災、火勢蔓延，難以緊急疏散，此外，外部水泥不時崩落、鋼筋裸露，已影響周遭居民居住安全，雖然市府已將禪寺列管危樓、違建，也要求地主改善，但問題至今仍未解決。

議員張秉鈞表示，淨因寺已荒廢多年，附近居民皆指出地下室放有骨灰罈，多數人避而遠之，更容易成為治安的死角，去年禪寺就發生火災，所幸無人傷亡，為避免再次發生意外，市府要盡快確認禪寺是否合法，若沒有進行寺廟登記，可要求地主自行拆除，或由市府編列預算進行拆除，解決附近居民多年困擾。

對此，林右昌說，必須先安置骨灰罈才能做後續處置，目前先請民政處在短時間內，清查骨灰罈數量，並將業主和安奉的家屬或所有權人造冊列管，率先處理有意願將骨灰罈移出的民眾，他強調，淨因寺將設專案列管，並請各局處每個月在事務會議報告進度，迅速將問題解決。

(中時 )