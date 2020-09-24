苗栗看守所在秋節前夕，安排收容人會面懇親。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋節屆近，苗栗看守所為一解收容人思親情，連續2天辦理電話及會面懇親會，並首度以「LINE」通訊軟體，提供收容人與親人互傳分享現場相片，讓收容人有正向力量，重拾東山再起的信心。

中秋節將近，離鄉遊子紛紛回鄉團聚，但矯正機關的收容人是不能回家，為了抒解收容人情，23日，苗栗看守所請中華電信苗栗營運處協助舉辦「中秋節電話懇親」活動，由中華電信提供了12線電話，供收容人撥打市話、長途或行動電話，一律不收費，與家人對話，全所收容近8百人，共有712人參加活動。

接著，苗栗看守所再於24日舉辦「中秋節會面懇親」活動，並邀請更生保護會苗栗分會、毒品危害防制中心、苗栗就業中心等單位，在會場實施宣導，讓收容人了解出所後，如何取得社會資源協助更生，也使家屬了解如何協助收容人改正不良習性，讓收容人能重新出發。

苗栗看守所，今年並首度以「Line」通訊軟體傳送收容人與家屬在會場互動的照片，讓家屬得以藉由手機即時了解收容人現況，並傳遞彼此間的關懷與祝福。

苗栗看守所所長張龍泉指出，親情的鼓勵，是支持收容人改悔向上最重要的力量，希望藉由家人的關懷，使收容人揮別過去，重拾東山再起的信心。

(中時 )