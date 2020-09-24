由於爆發第二波疫情，歐美經濟復甦力道備受市場質疑，資金搶進美元避險，周四一舉推升美元指數站上2個月新高。

追蹤美元兌6大對手貨幣表現的美元指數周四歐洲匯市盤再漲0.1％，報94.53，創2個月最高。美元指數本周來累計強漲近2％。

美元對歐元走升0.2％，來到1.1643美元，也是近2個月高點；對日圓微升0.1％，報105.44日圓；對澳元勁揚0.45％，報0.7042美元。

紐約美隆銀行外匯暨總經策略師威利斯（John Velis）表示，「原本金融市場多頭氣勢高漲主要是基於對經濟復甦、疫情發展與振興措施的樂觀預期，但這三大因素本月來的情況令人失望。」

周三歐美9月PMI數據出爐後也紛紛打擊風險資產的投資信心，其中美國綜合PMI放緩，歐洲服務業PMI更大跌，反映第二波疫情對經濟復甦的衝擊已經顯現。

大和證券外匯策略師石木指出，「風險資產全面遭到拋售，美元空單也紛紛回補，市場對於疫情發展已有所疑慮，同時認為各國政府恐怕得加碼刺激方案，此一氛圍導致資金回流美元。」

不過，儘管美元短線強彈，但多數策略師仍認為美元長線空頭格局不變。

裕信銀行（Unicredit）分析師發表研究報告指出，「趨勢並未出現重大改變，不論是從基本面，還是美國聯準會的貨幣政策方向來看，美元已無再漲的理由。」

耶魯大學資深研究員羅奇（Stephen Roach）也警告，美國經濟發生二次衰退的機率超過5成，美元指數恐出現崩跌。羅奇今年6月就提出相關評論，並喊出美元指數1到2年內崩跌35％，當時美元指數在96附近。

法國興業銀行（Societe Generale）策略師道爾（Jason Dow）同樣認為美元長線看貶，美元對日圓的長線合理匯價在100日圓左右。

(工商 )