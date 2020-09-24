保險業新南向超過5年沒動作，金管會主委黃天牧表示，東協10國有高人口紅利、高經濟成長率、高儲蓄率、電子商務高發展潛力及低保險滲透度與密度，是非常適合保險發展的「沃土」，但也要注意其較高的天災風險、高比率的回教人口，若保險業要走出去，必須作好五大準備。

9月7日保發中心舉辦接軌保險會計IFRS17與新清償能力研討會，黃天牧在致詞時點名壽險公司沒有一家董事長、總經理出席，完全不當回事，保發中心23日再舉辦亞洲保險前瞻論壇，黃天牧同樣也到場提醒保險公司可對外拓展市場，但要作好充足準備，這次產險、壽險公司共有29位董事長、總經理參加，不少公司從董事長、副董事長、總經理等全數參加，強調是非常「好學」的產業。

據保險局統計，保險業到今年7月為止，在新南向國家共設有4家子公司、5家辦事處及1家保經公司（國泰人壽參股菲律賓及印尼銀行並未算入），但最近一次是新光人壽在2105年9月19日設緬甸辦事處，不僅是5年都沒有拓展新南向的動作，也等於政府2016年推出新南向政策後，保險業還沒有公司新增布局。

黃天牧表示，如東協十國有逾6億人口、高度人口紅利及每年逾5％的經濟成長率，三成的高儲蓄率、低保險密度及滲透度，即民眾愛存錢，但保險投保率及保費支出仍低，電子科技電子商務的發展空間大，是適合保險業發展的沃土，但也有二點要注意就是當地有較頻繁的天災風險與較高比率的回教人口，保險商品必須符合伊斯蘭文化。

黃天牧提醒保險業若要走出去，必須自己先準備好，如進入當地市場自己有什麼優勢？品牌價值是什麼？要用什麼企業文化、公司治理進入市場？是否做好人才培育、人才準備？是否了解當地銷售策略，及要用什麼樣的商品結構等。

(工商 )